Verpleging in ziekenhuizen voorzien van portofoons om met coronapatiënten te praten

Poolse verdachte veroor­deeld voor bewaren van grote hoeveel­heid drugs in pand Zijtaart

14:28 DEN BOSCH/ZIJTAART Van buiten was er niets bijzonders te zien aan de eengezinswoning aan de Pastoor de Clercxstraat in Zijtaart. Binnen dwarrelde vorig jaar het witte poeder er echter lustig rond. Duizenden grammen drugs lagen hier, verdeeld in schalen en maatbekers. De enige persoon die tijdens een politie-inval op 6 december 2019 in het pand aanwezig was, kreeg van de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 20 maanden.