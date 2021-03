Verschil van mening over lasten Noordkade kost gemeente tonnen extra

VEGHEL - Een verschil van interpretatie over te betalen huur voor het cultuurcluster op de Noordkade in Veghel komt de gemeente Meierijstad duur te staan. De gemeente moet ruim twee ton aan achterstallige lasten betalen en rekent nu op jaarlijkse verhoging van 60.000 euro.

Bij de herontwikkeling van de voormalige mengvoederfabrieken van Cehave op de Noordkade in Veghel tot een food- en cultuurcluster besloot de toenmalige gemeente Veghel al het cultuuronderwijs en theater de Blauwe Kei in dat complex onder te brengen. Daarvoor werden in 2014 en 2017 contracten afgesloten over de gebruikerslasten (huur, gas, water en licht en andere voorzieningen) met eigenaar Noordkade Ontwikkeling en de overkoepelende stichting Cultuurfabriek.

Verschil van mening

Volledig scherm Cultuurlessen op de Noordkade. © Kirsten Rietbergen/BD Over sommige rekeningen ontstond een verschil van mening tussen de gemeente en de ontwikkelaar, waarna de gemeente besloot deze niet te betalen. De gemeente was van mening dat de gebruikerslasten tot 2033 waren vastgelegd naar een gefixeerd bedrag in 2014. Dat bedrag was gebaseerd op de toenmalige huisvestingslasten. In 2017, bij de verhuizing van theater De Blauwe Kei naar de Noordkade, werd een nieuw contract opgesteld. Daarin staat volgens Noordkade Ontwikkeling dat vanaf 2018 de werkelijk gemaakte kosten betaald zouden worden. Het verschil zou door terug- of bijbetaling achteraf worden vereffenen. ‘Op dit punt zijn de contracten niet eenduidig’, stelt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De gemeente laat zijn huisadvocaat er naar kijken. Die was ook betrokken was bij de totstandkoming van alle contracten. En volgens de huisadvocaat klopt het wat Noordkade Ontwikkeling beweert. En dus moet de gemeente de nog openstaande facturen betalen. Dat is een bedrag van in totaal 220.000 euro voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Bovendien heeft dit consequenties voor de komende jaren. Ook dan zal de gemeente meer moeten betalen dan in de begroting is opgenomen. Zij denkt aan zo'n 60.000 euro per jaar.

Verplicht overleg was nog niet geregeld

Het college van burgemeester en wethouders laat weten direct te willen beginnen met een zogenaamd beheeroverleg, waarin alle partijen om de tafel gaan. Dit was wel als een verplichting in het contract opgenomen, maar was nog niet van de grond gekomen. Voor dit jaar en de komende jaren moeten er nog nieuwe vaste bedragen worden afgesproken voor de te betalen gebruikerslasten. ‘Vanaf 2021 kan met een beheeroverleg tussen partijen gericht worden gekeken naar het terugdringen van kosten’, schrijft de gemeente.

Volledig scherm CHV de Noordkade overzicht van het gehel complex oa. ivm de komst van CLUBTPT sportschool. Fotograaf: Van Assendelft/Jeroen Appels © Van Assendelft Fotografie

Wie gaat dit betalen?

Of de rekening uiteindelijk wordt neergelegd bij de cultuurinstellingen is nog niet bekend. De gemeente kan de extra kosten doorberekenen aan stichting Cultuurfabriek, waar het cultuuronderwijs en het theater bij zijn aangesloten, maar heeft dit nog niet gedaan. ‘Doorberekening heeft namelijk ook directe invloed op het exploitatieresultaat van de culturele instellingen op de Noordkade en hun behoefte aan subsidiëring.’

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de kwestie. De politiek was vorig jaar al kritisch toen bleek dat theater De Blauwe Kei jaarlijks structureel een ton extra subsidie moeten krijgen omdat het theater niet rondkomt op de Noordkade.