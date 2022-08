Verslaafde Udenaar (49) sloeg moeder (73) meermaals in gezicht

EINDHOVEN/UDEN - Een 49-jarige Udenaar sloeg zijn 73-jarige moeder op 29 juni meerdere malen met gebalde vuisten in het gezicht. De verslaafde man wilde van haar geld en beltegoed krijgen. De Udenaar moest maandag voorkomen bij de politierechter in Eindhoven. De man kwam niet opdagen. Hij schaamt zich te veel, zei advocaat R. Klaassen.

De Udenaar kampt met aangeboren hersenletsel en een hardnekkige verslaving aan drugs. Hierdoor heeft hij regelmatig last van psychoses. Zijn moeder leeft al ruim twintig jaar in angst voor zijn gedrag. Tegen de politie vertelde ze dat er elk moment iets in het hoofd van de verdachte kan knappen. Dan hoort hij stemmen en is zij opeens de vijand. De vrouw had zelfs een speciale ontsnappingsroute bij haar woning gepland. Als haar zoon weer door het lint zou gaan, kon ze vluchten via het balkon.

Op 29 juli viel de verdachte zijn moeder aan in haar woning en sloeg haar tot bloedens toe in het gezicht. Hij vernielde ook de telefoon van de vrouw. Zij vluchtte uiteindelijk naar de buren. Haar gelaat was rood. Op het parket en een stoel zaten bloeddruppels.

Hoop op hulp

De vrouw wilde niet dat haar zoon straf kreeg. Zij deed aangifte in de hoop dat de Udenaar hulp zou krijgen. De verdachte werkte niet mee aan nieuw reclasseringsonderzoek. Hij kreeg bovendien al steun van hulpverleners. De Udenaar is alleen niet trouw met het slikken van zijn medicijnen. Dat leidt steeds weer tot problemen.

De rechter vindt het een ernstige vorm van mishandeling. ,,Er was geen enkele aanleiding voor en dit was niet de eerste keer.” De man heeft weliswaar psychische problemen, maar is voor een groot deel toch verantwoordelijk voor zijn daden. ,,Dan moet hij zijn medicatie maar slikken, als dat de reden is dat hij zijn moeder mishandelt.” Ze legde, ondanks bezwaren van advocaat Klaassen, een celstraf op gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie: zeven weken, waarvan vijf voorwaardelijk.