Versterking van ambtenarenkorps Bernheze mag doorgaan

Bijna zeven ton kan Bernheze nu steken in het werven van vijf krachten erbij en het begeleiden van de veranderingen. Er komen in het gemeentehuis acht teamcoaches, een soort groepsleiders die ervoor zorgen dat alle andere ambtenaren zich beter met hun specialismes bezig kunnen houden.

Groot verloop

Rob van Herpen (D66) betwijfelde of de vernieuwing iets zal doen aan het grote verloop onder ambtenaren in Bernheze. Want die vertrekken bijvoorbeeld nogal eens omdat ze in een grotere gemeente meer kunnen verdienen. ,,Spijker eerst de achterdeur dicht’’, doelde Van Herpen op die vertrekroute. Hij benadrukte daarbij dat D66 op zichzelf best extra geld over heeft voor een goede organisatie.