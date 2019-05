Vertraging voor groot centrumproject Boekel

Van Wanrooij Project Ontwikkeling gaat er een nieuw winkelcentrum met 61 appartementen bouwen. De gemeenteraad stemde vorig jaar oktober in met het plan op hoofdlijnen. Omdat het project zonder financiële steun van de gemeente niet haalbaar was, koopt Boekel de bestaande panden voor in totaal 8,13 miljoen euro en sloopt die. Met een deel van de huidige eigenaren is al overeenstemming bereikt. Projectontwikkelaar Van Wanrooij betaalt de gemeente 4,85 miljoen voor de grond terug. Dan resteert nog een gat van 4,1 miljoen. Die past de gemeente bij. De bedoeling was dat nog voor 1 januari van dit jaar de koopovereenkomst gesloten zou zijn. dat is nog steeds niet gebeurd.