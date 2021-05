Vertrek ONS Welzijn uit politiebureau Veghel helemaal niet zeker

VEGHEL - Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat ONS Welzijn vertrekt uit het politiebureau van Veghel. De huur is nog helemaal niet opgezegd, zegt de organisatie. Desgevraagd laat de gemeente weten dat de wens voor een verhuizing van ONS Welzijn voldoende reden is om voorlopig niet te beginnen aan de verbouwing.

,,We hebben de gemeente laten weten dat we in principe naar het pand van Leefgoed in het Kloosterkwartier zouden willen verhuizen", zegt Wilbert de Haan Westerveld, bestuurder van ONS welzijn. ,,Maar er is nog onvoldoende bekend over de huurvoorwaarden bij Leefgoed om daar nu al een definitief besluit over te nemen.”

De Haan Westerveld reageert daarmee op het nieuws in deze krant. Daarin stond dat de gemeente gas terugneemt met de verbouwing van het politiebureau in Veghel à 1,3 miljoen. In de brief waarmee het college de gemeenteraad inlichtte over deze beslissing, werd benoemd dat ONS Welzijn ‘binnen een periode van 2 jaar de huidige locatie in het politiebureau zal verlaten’ en werd gesproken over ‘de beëindiging van de huur’. Daarvan is dus geen sprake, benadrukt De Haan Westerveld.

Begrip

ONS Welzijn heeft begrip voor het besluit van de gemeente. ,,Wij willen toe naar drie locaties. We willen graag in de wijken zitten. Leefgoed zou daarvoor een mooie locatie zijn. Ik snap dat wanneer wij die wens uitspreken, de gemeente nog eens goed moet nadenken over een uitgave van 1,3 miljoen.”