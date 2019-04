Verwarde Zeelander onder toezicht na uitschelden agenten en plassen in cel

FNV vecht bij rechter voor loonsverho­ging distribu­tie­me­de­wer­kers Jumbo

9:48 VEGHEL - Vakbond FNV overweegt via de rechter een loonsverhoging af te dwingen voor het handjevol distributiemedewerkers van Jumbo dat nog onder de oude cao valt. Het gaat om zo'n tachtig mensen verspreid over de vijf dc's in het hele land. De zaak zou een volgend hoofdstuk zijn in een boek dat Jumbo juist zo graag wil sluiten.