Verzoek fractie PRO: ‘Kan Maashorst toch windturbines plaatsen?’

Zoals alle gemeenten in Nederland moet Maashorst in de nabije toekomst extra groene energie gaan opwekken. In Maashorst is dat extra lastig omdat er vanwege de vliegbasis Volkel in de buurt amper windturbines neergezet kunnen worden omdat die de radar verstoren.

55 hectare zonnepanelen = 4 windturbines

De gemeenteraadsfractie PRO constateert dat die belemmering een enorm effect heeft op wat Maashorst te doen staat. Maashorst moet volgens de regionaal gemaakte afspraken 0,06 TWh (Terawatt-uur) gaan opwekken. Omgerekend is dat 55 hectare aan zonnepanelen die dan ergens op de grond neergelegd moeten worden, zo rekent PRO. Voor 2050 ligt de opgave zelfs drie keer zo hoog.

,,En als je weet dat je met vier windturbines dezelfde hoeveelheid energie kunt opwekken als met 55 hectare aan zonnepanelen, dan weet je wat je te doen staat”, zegt Cock de Jong, fractievoorzitter van PRO. Zijn partij heeft daarom in een brief aan de ministers van Defensie en Klimaat en Milieu gevraagd of het mogelijk is om nader onderzoek te doen naar de verstoring van de radar zodat Defensie dan misschien ontheffing kan geven wat betreft de hoogtebeperking voor het plaatsen van windturbines.

Zoekgebied: naast de N277

,,Als die ontheffing mogelijk is, komt een aantal zoekgebieden in aanmerking voor het plaatsen van windturbines. En kunnen we de doelstelling of een deel daarvan behalen zonder een gigantisch oppervlak aan natuur in te nemen voor het realiseren van zonneparken”, aldus De Jong.

Een van de open gebieden die volgens de partij geschikt kan zijn voor het bouwen van windturbines ligt in de buurt van de provinciale weg N277 die tussen Schaijk en Reek naar Oss loopt.