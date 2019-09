Veteraan en Amerikaanse ambassadeur openen uitbreiding museum in Eerde

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de uitbreiding van het Geronimo museum. Hierin komt onder meer de maquette te staan die het verhaal verteld van parachutist Carman Ladner en zijn lief Elaine Smith, die op latere leeftijd op zoek is gegaan naar zijn verhaal. Ook zijn er enkele uniformen van soldaten te zien die in Eerde en zelfs in de beroemde ‘battle of the sanddunes’ gevochten hebben.