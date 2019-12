‘Vetste Sinterklaasliedje ooit’ met scheurende gitaren en rap

Analyse Dorp schreeuwt om huizen, maar er wordt geen steen gelegd. Hoe komt dat?

1 december MEIERIJSTAD - Meierijstad is de regie over het wonen duidelijk kwijtgeraakt. De gemeente wil die nu terugpakken. En dat is nodig ook, want in de kleine kernen snapt niemand dat er geen steen wordt gelegd terwijl er wél bouwgrond is. Hoe komt dat nou?