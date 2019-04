Via een hindernisbaan het Zwijsen College in op de laatste schooldag

,,Drie dagen geleden was er nog niks”, vertelt Nina Schouwenaar (18) één van de initiatiefnemers van de LSD-actie (De Laatste Schooldag). ,,We hebben een plan bedacht en zijn daarmee naar de directeur gegaan. Die vond ons idee goed en toen moesten we snel nog alles regelen. Gelukkig werkt de school prima mee. We mochten posters maken en materiaal uit de gymzaal gebruiken.”



Even na acht uur vormt er zich al een rij voor de ingang van de school. Leerlingen moeten onder een zeil doorkruipen, slalommen en over banken klimmen om binnen te komen. Eindexamenleerlingen lopen in foute gym- en sportkleding rond en sporen aan tot actie. Bijna allemaal zijn ze voorzien van een waterpistool. Er wordt kwistig gespoten.