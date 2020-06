Viaduct Veghel krijgt de naam van verongelukte militair Michael Donkervoort, als eerbetoon

Kapitein-vlieger Donkervoort (Kootwijkerbroek, 1977), inwoner van Veghel, kwam niet thuis van een missie, hij stierf op 31 augustus 2006 op slechts 29-jarige leeftijd in Afghanistan. Hij crashte met een snelheid van 1500 kilometer per uur om onopgehelderde oorzaak tegen een rots, halverwege de stad Kabul en de provincie Uruzgan. Hij maakte deel uit van het 313 Squadron van de Vliegbasis Volkel. Postuum kreeg hij al het gevechtsinsigne toegekend.

Donkervoort zond een noodsignaal uit, maar wist de schietstoel niet te activeren voordat zijn F16 op een hoogte van 10 kilometer in een vrije val raakte. De commissie die onderzoek deed naar het neergestorte gevechtsvliegtuig, vond het niet waarschijnlijk dat het toestel uit de lucht werd geschoten.

De commissie sloot niet uit dat Donkervoort tijdens zijn vlucht werd getroffen door een herseninfarct. Als mogelijke oorzaak werd ook de aanwezigheid van een grote spin of een dodelijke schorpioen in de cockpit genoemd.

75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van nazi-Duitsland. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid ontwikkelde het ministerie van Defensie samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veteranen Platform een plan om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die tijdens hun inzet voor missies zijn omgekomen. In het hele land zullen in de komende jaren viaducten en bruggen naar hen worden vernoemd.