Vier auto's botsen op elkaar bij Rondweg in Uden, vrouw raakt gewond

Dorpsraad wil fietsers aparte omleidings­rou­te door Nistelrode geven

19 oktober NISTELRODE - De dorpsraad van Nistelrode maakt zich zorgen over de veiligheid op de verkeersomleiding in het dorp, nabij de opgebroken entreeweg. Fietsers moeten volgens de dorpsraad een andere omleidingsroute krijgen, apart van de auto's.