Vier auto's botsen op elkaar op N279 in Erp, inzittende raakt gewond

Inbrekers gooien twee keer met putdeksel ruit in bij fietsenwin­kel in Uden: E-bike en mountainbi­ke gestolen

5 juni UDEN - Bij fietsenwinkel Profile De Wilt in Uden is vorig weekend twee keer ingebroken. In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 mei drongen inbrekers om 1.45 uur binnen. Een dag later was het opnieuw raak.