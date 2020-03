Vier doden: Erp zwaar getroffen door coronavirus

ERP - In Erp, met ruim vijfduizend inwoners, zijn afgelopen dagen vier mensen (onder wie een echtpaar) overleden aan het coronavirus. Het gaat om drie al wat oudere mannen en een oudere vrouw. Daarmee is het dorp zwaar getroffen.

Twee van de mannen die zijn overleden, waren jaren actief bij voetbalclub RKVV. Een van hen kwam nog wekelijks op de club. Voorzitter Toon Kerkhof van RKVV Erp: ,,Het is heel onwerkelijk en triest. Wat het allemaal nog verdrietiger maakt, is dat de nabestaanden niet op een normale manier afscheid kunnen nemen. En er is ook geen condoleancebezoek.”

Kerkhof: ,,We zullen ze heel erg gaan missen. De club is gesloten, dus we kunnen geen herdenkingsbijeenkomst houden. Ik heb met de families van de twee contact gehad en we hebben afgesproken dat er als de corona crisis voorbij is, er een grote herdenkingsbijeenkomst komt hier op het sportpark.”

Kerkhof maakt zich zorgen om wat het dorp nog te wachten staat: ,,Hopelijk blijft het hierbij, maar ik vrees het ergste.”

Boekel en Uden relatief meeste coronapatiënten

Waar Breda en Tilburg in absolute aantallen de meeste coronapatiënten hebben, tellen Boekel en Uden relatief de meeste. Per 10.000 inwoners in Boekel zijn ruim dertien mensen besmet met het virus. In Uden komt dat aantal op ruim tien.

Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, afgezet tegen het aantal inwoners. In heel Brabant zijn per tienduizend inwoners ruim twee personen besmet. Boekel en Uden zitten ver boven dat gemiddelde. Eerder was het hoge aantal slachtoffers in Uden ook al opgevallen.

In Uden kwamen er sinds zondag tien officiële besmettingen bij. Daarmee staat Uden op de derde plaats. In Tilburg en Breda kwamen er respectievelijk zestien en vijftien gevallen bij. Ook Meierijstad wordt in Brabant procentueel harder getroffen dan elders in Brabant. In Meierijstad werd het virus maandag bij acht nieuwe patiënten officieel vastgesteld. Van de 24 overledenen in Nederland komen er drie uit de gemeente Meierijstad.