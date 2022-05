Vier generaties aan tafel voor het Suikerfeest bij oma Keziban

Er komen meteen Turkse thee en zoete hapjes op tafel tijdens het gesprek met Farida Topan. Zij is met haar drie kinderen en man Ismet op bezoek bij zijn oma. Oma Keziban Topan is 82 jaar en de Turkse woont al 45 jaar in Nederland en heeft negen achterkleinkinderen. Het is duidelijk dat ze intens geniet.

Het belangrijkste aan het Suikerfeest vinden ze de saamhorigheid. ,,We zijn vanmorgen naar mijn ouders geweest”, vertelt Farida. ,,Zij zijn Marokkaans en we hebben er ontbeten met onder meer Beghrir, duizend-en–één-gatenpannenkoeken met honing erop. Heel zoet”, zegt ze. ,,Hier bij oma is gisteren al veel zoetigheid klaargemaakt. Nu is tante Sevim met shoarma bezig. Verder komt er ook opgerolde druivenbladeren gevuld met rijst en kruiden op tafel en verschillende broodjes met een Turkse variant. Mijn moeder maakt voor vanavond Marokkaanse couscous. Mijn broertjes zijn dan daar.”

Met name de volwassenen hebben dertig dagen gevast. ,,Elke nacht stonden we om half vier op om even iets te eten. We eten en drinken wel, maar alleen tussen zonsondergang en -opkomst. Op een gegeven moment is dat wel zwaar, want mijn wekker gaat weer om 6.45 uur af. De dagelijkse routine wijkt natuurlijk niet af”, vervolgt Farida. ,,Verder houden we onze lusten onder controle, er wordt bijvoorbeeld niet gerookt.” Ismet Topan: ,,En we dragen financieel of met eten bij aan mensen in onze omgeving die dat kunnen gebruiken en steunen goede doelen. Dit als onderdeel van ons geloof.” Na dertig dagen vasten keek ook Ismet uit naar de beloning: het Suikerfeest.