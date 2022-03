Vier gewonden bij botsing tussen twee auto's in Veghel

Van alle kanten zet Uden zich in voor opvang van Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Hartver­war­mend om te zien’

UDEN - Terwijl elders in Brabant nog wordt gezocht naar onderdak voor Oekraïense vluchtelingen, heeft de gemeente Maashorst in een brandweerkazerne, een politiebureau en een oud raadhuis in Uden en Schaijk al 208 slaapplekken gevonden.

25 maart