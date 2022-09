Vier maanden cel na frontale botsing Veghel: ‘Verkeerde keuze op verkeerde keuze’

Ziekenhuis Bernhoven schiet in 2021 flink in het rood: verlies van 3,46 miljoen

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven is vorig jaar stevig in het rood gedoken. Het verlies van 3,46 miljoen euro in 2021 werd volgens het Udense ziekenhuis nog beperkt doordat op tijd werd ingegrepen. De reeds ingezette reorganisatie moet Bernhoven in 2024 weer financieel gezond maken.

5 september