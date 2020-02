Vier maanden cel na inbraak in Uden

Geheimen van Wie is de Mol ontrafeld in bieb Uden: ‘Maar magie blijft bestaan’

12:49 UDEN - Altijd al willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Wie is de Mol? Zo ja, dan krijg je nu een unieke kans in Uden. Want productieleider Jorgo Hoogervorst doet op dinsdag 3 maart in de bibliotheek in Uden diverse ‘geheimen’ uit de doeken. Dat doet hij alléén in Uden en nog vóór bekend is wie de mol is dit seizoen.