Vier maanden cel voor geweld in Huize Padua

De GGZ kon volgens de rechtbank tijdens zijn verblijf in de gevangenis op zoek naar een nieuwe plek voor de psychiatrisch patiënt. De verdachte wil zelf ook niet terug naar Huize Padua. Hij had het gevoel dat hij daar gepest werd.

De Boekelaar was door zijn 'psychotische stoornis' en zwakbegaafdheid volgens de rechters 'verminderd toerekeningsvatbaar'. De man raakte snel geïrriteerd als zijn wensen niet werden ingewilligd. Hij ging op zo'n moment 'impulsief over tot actie'. De rechtbank sprak de man vrij van één van de bedreigingen, waarvan medewerkers hem beschuldigden. De Boekelaar zei tijdens een telefoongesprek tegen zijn advocaat dat hij iemand ging vermoorden in Huize Padua. De rechters zagen die uitlating niet als een strafbare bedreiging, omdat onduidelijk was wie de man precies bedoelde én omdat de verdachte ervan uitging dat het gesprek 'vertrouwelijk' was. Hij wist niet dat de bedreiging zou worden doorgebriefd aan de slachtoffers.