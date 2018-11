Vier miljoenste vogel boven De Maashorst is....een houtduif

Grijze Wouw

Sinds augustus 2000 worden elk jaar, vier maanden lang, alle trekvogels geteld die over de De Maashorst vliegen. Leden van de Vogelwacht Uden hebben op de Brobbelbies een telpost en noteren alles wat overvliegt en herkend kan worden. In de afgelopen negentien jaar zijn er zo'n 206 vogelsoorten en veertien soorten trekvlinders op de telpost gezien en geteld. Daarbij ook bijzondere soorten die hier bijna nooit gezien worden zoals de Grijze Wouw en Morinelplevier. Ook worden wel eens ontsnapte kooivogels gespot zoals een grote geelkuifaketoe of grasparkietjes.

Zondag 28 oktober 2018 was het echter de dag van de houtduif. Die profiteerde van een noordoosten wind om de opkomende kou in Scandinavië en Noord Duitsland te ontvluchten en vloog in grote groepen over Oost-Nederland. Voor de Vogelwacht was het aanpoten geblazen: op het hoogtepunt kwamen er zo’n 60.000 houtduiven over, ongeveer 17 per seconde.