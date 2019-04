‘Vier musketiers’ achter festival UDNZ maken familiedag van eerste paasdag

Dit jaar staat het festival in het teken van 'The Fifth Element'. Daarmee wordt verwezen naar de vijfde editie van het festival, én naar de gelijknamige film uit 1997, waar veel buitenaards leven in voorkomt. ,,Dat ga je terugzien op het terrein'', zegt Van Kessel. ,,Zo wordt de mainstage overdekt door een enorme spaceshuttle van zestien meter hoog. Het is de bedoeling dat er zaterdag ook een beetje gespaced gaat worden'', zegt hij lachend.



In de line-up dit jaar veel bekende namen. Zo zullen onder andere Beats by Esko, bekend van de megahit Huts, Sefa, Puinhoop Kollektiv en Paul Elstak optreden. Volgens Van Kessel is het niet vanzelfsprekend dat zulke artiesten naar Uden komen. ,,We leggen ze hier echt in de watten'', zegt hij. ,,Backstage hebben we luxe fauteuils waar ze kunnen ontspannen. Voor de bezoekers doen we er alles aan om het ze naar hun zin te maken, maar dat geldt ook voor de artiesten.''