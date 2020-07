Vier vaten drugsafval gevonden in Volkel

Sven Bosch timmert aan de weg vanuit zijn goochelwin­kel in Veghel

21:28 VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Sven van de Vorstenbosch is in zijn element in zijn goochelwinkel in Veghel. Hij voegt zich in een klein rijtje van goochelwinkels in Nederland. Voor zijn zelfgemaakte close-up pads ofwel goochelmatten, heeft hij wereldwijde belangstelling.