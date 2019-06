‘Vier windmolens in Veghel veroorzaken meer onrust en ongemak dan dat ze nut hebben'

Waterstof is een prima manier om groene elektriciteit in grote hoeveelheden te bufferen en te transporteren via de bestaande gasinfrastructuur. Het is schoon en omdat het zeer vluchtig is zijn de risico's zeer beperkt. In de jaren vijftig had ieder huis overigens een waterstofaansluiting: stadsgas bestond voor 60 tot 70 procent uit waterstof. Waterstof is volop in ontwikkeling en heeft ontegenzeggelijk de toekomst: de eerste auto's die rijden op waterstof zijn er al, in Maagdenburg draait een glasfabriek volledig op waterstof. In Duitsland worden nu 400 waterstof tankstations gerealiseerd. Het kan dé groene bulkenergie worden voor het bedrijfsleven, transport en verwarming van woningen.



Windmolens op het land, zeker zover landinwaarts als Veghel, behoren eigenlijk al tot het verleden. Je kunt op het land totaal niet op tegen de opbrengst op zee. Hier in Veghel is het rendement van een windmolen nog geen dertig procent, terwijl dezelfde molen in Zeeland bijna het dubbele opbrengt. En op zee aanzienlijk meer. In Veghel windmolens neerzetten, met nauwelijks opbrengst, dat is niet eens een doekje voor het bloeden als je kijkt naar het mondiale energievraagstuk.