Vier woningen in oude boerderij aan de Voordijk in Erp

De gemeente wil meewerken aan de 'splitsing’ van de boerderij in vier wooneenheden. De boerderij ligt midden in de bebouwde kom van Erp en bevindt zich in een slechte staat van onderhoud. Volgens de huidige regels zijn er twee woningen toegestaan aan de Voordijk 10. Mede omdat de initiatiefnemer tegelijk met het verbouwen ook het hele terrein opwaardeert, heeft de gemeente besloten in te stemmen met zijn principeverzoek. De boerderij wordt omgebouwd tot vier zogenoemde levensloopbestendige woningen. En daarmee blijft de oude boerderij zo midden in het dorp ook behouden voor Erp.