Vierde bemiddelingspoging bij Heesche koffieruzie tussen De Pas en KBO in Heesch

Een ‘commissie goede diensten’ is onafhankelijk, en is een wat uit zwang geraakte term voor mediation. Het is de vierde bemiddelingspoging tussen de twee partijen. Eerder wees de KBO een bemiddelingsvoorstel af, een gesprek tussen de twee ruziemakers met de gemeente en een onafhankelijke gepreksleider had niet het gewenste resultaat, en zelfs een verzoeningspoging van de burgemeester in eigen persoon mocht niet baten.



Aan het inmiddels al lang lopende conflict ligt koffie ten grondslag. Cultureel Centrum De Pas heeft opdracht gekregen om de exploitatie op orde te krijgen. De KBO, grootverbruiker van de ruimte in het dorpshuis, serveerde tot nu toe eigen koffie, tegen een eigen prijs, geschonken door eigen vrijwilligers. Dat mocht niet meer van De Pas, de KBO moest de koffie voortaan door De Pas laten schenken. Het resulteerde in een conflict, en protesterende ouderen die zebrapaden blokkeerden in het Heesche centrum.