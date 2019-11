‘Vijf á zes kroegen, drie carnavalsclubs en vier kantines: meer eenheid is welkom in Boekel’

De 40-jarige Job van Zutven woont al bijna zijn hele leven in Boekel. Hij werkt inmiddels al 18 jaar op de vmbo-afdeling van het Udens College vmbo. Hij begon daar als docent lichamelijke opvoeding, maar is nu werkzaam als afdelingsdirecteur. Hij heeft een vrouw en drie kinderen. In zijn vrije tijd is hij veel bezig met sport, zo speelt hij zaalvoetbal bij clubs uit Boekel en Uden, tennist hij en geeft hij badminton- en voetbaltrainingen. Bovendien is hij dit jaar Prins Carnaval voor de Knöllekes.

Compliment

Ik zou graag de hele Boekelse gemeenschap een compliment willen geven. Boekel heeft namelijk een hele actieve gemeenschap, die veel dingen organiseert voor zowel jong als oud. Hierdoor is er nogal eens wat te doen op het plein.

Typisch

Wat Boekel kenmerkt is de combinatie van ondernemerschap en gezelligheid. Er is een soort breed gedragen sociale en maatschappelijke betrokkenheid, die samen met gezelligheid een drijvende factor is in veel verenigingen. En die combinatie is in alle lagen van de samenleving aanwezig, van jong tot oud.

Vereniging

Ik ben dit jaar prins van carnavalsvereniging de Knöllekes, dus die vereniging is dit jaar voor mij heel erg belangrijk. Maar als ik kijk naar heel mijn leven dan is het de badmintonclub, waar ik een aantal jaar heb gespeeld en nu train. Maar ook Boekel Sport en de Hockeyclub Boekel waar mijn kinderen spelen hebben tegenwoordig ook een belangrijke rol in mijn leven.

Verplichte Kost

Van origine werd altijd gezegd dat de kermis in Boekel verplichte kost is. Verplichte kost in Boekel voor mij is je open, gastvrij en actief opstellen. Dat is de manier voor iedereen die naar Boekel verhuist of voor iedereen die in Boekel woont om zich snel op zijn gemak te voelen.

Eeuwig Zonde

Quote Iets meer beleving in het centrum is iets wat ik graag zou zien Wat ik jammer vind aan Boekel is dat er vrij veel versnippering is. Boekel is een vrij klein dorp en toch heeft het vijf à zes kroegen, drie carnavalsverenigingen en vier sportkantines in een straal van 100 meter. Ik ben iemand die heel erg van de verbinding is, dus ik zou graag zien dat er meer eenheid zou zijn.



Mis Hier

Ik mis ooit wel eens, wat bruisender centrum. Ik heb zelf in Tilburg en Uden gewoond. En daardoor mis ik wat restaurantjes en wat meer leven in het centrum. Ik ben zelf ook nogal op Uden gericht, doordat ik er ook werk. De actieve gemeenschap compenseert dat deels, maar net iets meer beleving in het centrum is iets wat ik graag zou zien.

In 2030