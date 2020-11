Vijf aanhoudingen in Uden na vondst vuurwapens in voertuigen, politie lost waarschuwingsschot

Bank in Schijndel maakt plaats voor Mickey Mouse en parfumfles

10 november SCHIJNDEL - Een Mickey Mouse van kunststof. Een legobeeld van André Hazes of een grote Chanel-parfumfles van kapot glas. Deze kunstwerken zijn binnenkort te zien in een nieuwe galerie in Schijndel. 'Aanstichter' is Remon van Zoggel, die werkt voor bedrijven als Nike en Disney.