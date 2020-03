Vijf coronadoden in Erp

Wim van Geelkerken, voorzitter van de dorpsraad in Erp: ,,Er zijn nu vijf mensen overleden in Erp en meerdere mensen zijn ziek. Ik weet ook dat er mensen in het ziekenhuis liggen, maar ik weet niet in welke toestand. Het is allemaal heel erg triest. Iedereen voelt het medeleven in Erp voor de mensen. Ik denk dat wat nu bij ons in Erp speelt, binnen een week op veel meer plekken in Nederland kan gelden.”