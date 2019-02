Vijf opties voor nieuwe wegen bij Zijtaart ter inzage

Benefiet­con­cert Voices of Meierij­stad brengt 10.000 euro op; renovatie kinderhuis begonnen

12:41 EERDE - Het benefietconcert The Voices of Meierijstad dat op 20 januari plaats vond in dorpshuis De Brink in Eerde heeft 10.000 euro opgebracht. Dat is de helft van de bedrag dat nodig is om kinderdagverblijf Little Angels in Zuid Afrika te renoveren. Dit meldt de stichting Angels for Little Angels.