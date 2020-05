Vijfde variant voor de weg om Volkel, ver weg van de mooie molen

Een woord van troost, poëziepro­ject Bernhezer Kunstkring

12 mei HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Woorden bieden troost en bemoediging in moeilijke tijden. En zeker woorden die in een mooi gedicht of een liedtekst zijn gegoten, vindt de Bernhezer KunstKring. BKK is daarom gestart met het project Een woord van troost. Voorlopig op tien plekken in Bernheze komen doeken met een poëtische tekst erop te hangen. In eerste instantie tijdelijk, maar de bedoeling is er een permanente vorm voor te vinden.