Vijftig gezinnen uit Meierijstad raakten gedupeerd door toeslagenaffaire; armoedeambassadeur zoekt ze op

De Belastingdienst heeft met gemeenten in Nederland een overeenkomst gesloten om gegevens van gedupeerde gezinnen uit te mogen wisselen. Mieke Bosch is armoedeambassadeur van de gemeente Meierijstad en is nu gemachtigd om contact op te nemen met deze gezinnen. Maar gedupeerde ouders mogen ook zelf contact opnemen met de gemeente, benadrukt wethouder Menno Roozendaal. ,,We willen graag met deze ouders in contact komen. Ik vind het heel belangrijk te onderzoeken waar wij maatwerk kunnen bieden. Ik begrijp dat het lastig is. Er zal na deze affaire weinig vertrouwen zijn in de overheid, maar wij willen onze inwoners graag helpen.”