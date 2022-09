‘Vis bij Loetje’ slikt naam in onder druk biefstuk-keten

met video Brandende afvalwagen zet Markt in Veghel vol rook

VEGHEL - Op de Markt in Veghel is donderdagochtend om 07.00 uur een afvalwagen van IBN in brand gevlogen. Hierdoor waren er even dikke rookwolken te zien in het centrum. De brandweer schaalde op omdat het voertuig in de opening stond van de smalle Kalverstraat met kans op overslag.

29 september