Visboer Hein uit Veghel houdt maandelijks te weinig over en trekt alsnog stekker uit speciaalzaak

Raad Maashorst stemt ‘mild-kri­tisch’ unaniem in met begroting voor 2023

MAASHORST - Mild-kritisch en met de nodige twijfels over de haalbaarheid van alle plannen en ambities voor de gemeente Maashorst heeft de gemeenteraad donderdagavond unaniem ingestemd met de begroting voor 2023. In de stroom vragen en wensen van de raadsleden was er ook nieuws over de grote grazers op de Maashorst.

4 november