Vissen aan Zuid-Willemsvaart is niet makkelijk: ‘Komt er weer zo’n joekel van een schip langs, weg is je voer’

De Zuid-Willemsvaart is een favoriete visplek van Johan van de Waardenbrug uit Den Dungen. Want er zit best wat vis in dat kanaalwater: voorn en brasem. Een dagje aan het water is rust in zijn kop, ook al raast aan de andere kant van het water het verkeer over de N279. ,,Als ik maar wat vang, dan maakt me dat niet uit”, lacht de sportvisser.