Visser Chocolade nieuwe shop-in-shop bij HoutBrox Uden

In de zogeheten shop-in-shop worden luxe bonbons, chocolade repen en allerlei chocolade snacks verkocht. In sommige gevallen wordt daarvoor speciale chocolade uit onder andere Tanzania gebruikt. ,,In die zin is het vergelijkbaar met koffie: elke soort bonen heeft zijn eigen smaak", legt Paul Stroucken uit.

Uden is de tweede shop-in-shop van Visser Chocolade. De eerste was in de modewinkel van Berden in Heerlen. Berden is het moederbedrijf van HoutBrox. ,,Dat beviel ons zo goed dat we nu ook in Uden begonnen zijn", aldus Stroucken. In totaal telt Visser Chocolade nu zeven winkels. Aan allerlei andere zaken in Nederland levert het bedrijf chocolade producten.