Viswinkel sluit deuren in Amsterdam: ‘Doodsteek als klanten niet ter plekke harinkje kunnen eten’

AMSTERDAM/BOERDONK - Viswinkel The Seafood Shop in de Leidsestraat in Amsterdam gaat sluiten. De van oorsprong Boerdonkse familie De Visscher heeft besloten de juridische strijd tegen de gemeente Amsterdam te staken. Die besloot eerder dat er in de viswinkel geen kibbeling en haring voor directe consumptie mag worden verkocht.

Het was even groot nieuws in Nederland: de gemeente Amsterdam die in de zomer van 2018 een viszaak verbood om nog langer ‘snacks’ te verkopen. De verkoop van kibbeling en haring zou bijdragen aan de verloedering van de binnenstad. Het stadsbestuur wil toeristische ‘snackbars’ uit het straatbeeld hebben, en paste daarop het bestemmingplan aan.

Veel media berichtten over de kwestie en ook BN’ers bemoeiden zich ermee. De familie De Visscher, die nog enkele visrestaurants heeft in de hoofdstad, maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeente. Maar het oordeel blijft hetzelfde: The Seafood Shop handelt in strijd met de regels.

Vijftigduizend euro

Op het moment dat de Helmonders het huurcontract aangingen voor hun viswinkel, eind 2017, was het besluit van de gemeente Amsterdam nog niet bekend. ,,Het is de doodsteek als klanten niet ter plekke ook een harinkje kunnen eten”, zegt Pepijn de Visscher, namens de ondernemersfamilie. ,,Daarom kunnen we niet anders dan de deuren sluiten. Het wordt te kostbaar om opnieuw bezwaar tegen het besluit aan te tekenen. Dat kost ons zo'n vijftigduizend euro.”