Vlagheide Trail in Eerde enthousiast ontvangen

Dat nieuwe jasje valt in de smaak. Maandagochtend verzamelden zo’n 250 lopers zich aan de start om de 4, 10 of 16 kilometer te lopen.

,,Dit is de eerste keer dat ik mee doe aan deze loop, maar de sfeer zit er al goed in”, vertelt ervaren loper Monique Schopema (47). ,,Trail lopen brengen altijd veel gezelligheid met zich mee, net zoals uitdagingen door de afwisseling in het parcours.”

De organisatie, bestaande uit zo’n dertig vrijwilligers, gooide het roer dit jaar goed om. Na zeven jaar lang lopen te hebben georganiseerd op verharde wegen gaan de deelnemers nu de bossen in waar ze te maken krijgen met afwisselende ondergronden van zand en gras. ,,Vorig jaar zagen we een terugloop in de belangstelling voor de loop. We wilden iets nieuws neerzetten en dat is de Vlagheide Trail geworden, waarbij lopers over de Vlagheideberg gaan en een deel van de Eerdse natuur te zien krijgen”, vertelt medeorganisator Peter Mijsberg (53).