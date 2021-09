Vlagheide weer even middelpunt van Europese bevrijdingsroute

Liefst 10.000 kilometers verspreid over tien landen telt de Liberation Route Europe. Maar de Vlagheide bij Eerde was vrijdagmiddag het onbetwiste middelpunt. Want ook Nederland hoort nu bij dit netwerk van wandeltochten in het spoor van de geallieerde bevrijders.

Op de recreatieberg onthulden de burgemeesters van Meierijstad en het Normandische Carentan les Marais een enorme pijl richting Berlijn, als markering van de wandeltocht. Onder anderen kolonel Kevin Sharp van de roemruchte 101e Airborne divisie stond erbij. Plus een groep re-enacters gekleed in de uniformen die de Amerikaanse bevrijders destijds droegen.

Volledig scherm Poseren bij een wandelpaaltje met nieuw, Europees bordje: v.l.n.r. burgemeester van Meierijstad Kees van Rooij en zijn Franse gasten Sébastien Lesné en Jean Pierre Lhonneur, loco- en burgemeester van Carentan les Marais. Dit was in 1944 de eerste plaats waar de 101e Airborn divisie werd ingezet. © Maarten van den Hurk / BD

Eerste parachutisten

Vrijdag precies 77 jaar geleden was diezelfde Vlagheide ook een middelpunt. Op de startdag van Market Garden landden hier de eerste Amerikaanse parachutisten op Brabantse grond. Ze moesten de bruggen bij Veghel in handen gaan krijgen en houden, om zo de opmars van het Britse leger vanuit België richting Arnhem te helpen.

De aansluiting bij de internationale Liberation Route Europe moet helpen om de verhalen uit die tijd levend te houden. Voor wandelaars bestond al sinds 2004 het Airbornepad Market Garden, 264 kilometer lang van Lommel naar Oosterbeek. Het Brabantse deel hiervan wordt nu verrijkt met een aantal gedenktekens langs de paden. Zo, en via foto's en verhalen op websites, krijgen wandelaars informatie over wat hier in 1944 gebeurd is.

Volledig scherm Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad, geeft uitleg over het gedenkteken aan zijn Franse collega Jean Pierre Lhonneur. © Van Assendelft Fotografie

‘Soms nog zo dichtbij’

Het is belangrijk om deze herinnering levend te houden, zei burgemeester van Meierijstad Kees van Rooij bij de onthulling: ,,Het lijkt soms zo lang geleden maar soms voelt het ook nog zo dichtbij.’’

Femke Klein, van Brabant Remembers, benadrukte dat wandelen heel geschikt is om verhalen over oorlog en bevrijding te consumeren: ,,Want lopend heb je ook de tijd om er over na te denken.’’

In Brabant komen drie grote ‘’Vector of Memory’ te staan, gedenktekens zoals op Vlagheide. Daarnaast verschijnen er voor de Liberation Route Europe circa dertig kleinere muur- en veldmarkeringen, onder andere bij de molen in Eerde en het oude raadhuis van Veghel. Ook kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode, waar de bevrijders destijds een hoofdkwartier inrichtten, krijgt een muurplaat. Het grootste gedenkteken komt in Overloon en wordt onthuld in oktober.

Verhalen achter gedenktekens

Op website liberationroute.com zijn de verhalen achter de gedenktekens te vinden. De verhalen over Eerde en Sint-Oedenrode zijn verzorgd door de lokale geschiedschrijvers Erwin Janssen en Jurgen Swinkels.

De wandelroute door Brabant bestond dus al als Airbornepad Market Garden en werd door de in Sint-Oedenrode gevestigde wandelvereniging OLAT ontwikkeld voor de zestigste verjaardag van de bevrijdingsoperatie. OLAT-voorzitter Joop Wesseling verwacht dat de internationale aansluiting wel voor iets meer mensen op het pad gaat zorgen: ,,Maar het is ook al heel goed bewandeld. We verkopen nog elk jaar vierduizend boekjes met info.’’

Volledig scherm Militairen van de 101e Airborne Division poseren met de re-enacters die de '101-militairen’ uit 1944 verbeelden. Op de voorste rij, tweede van links, colonel Kevin Sharp. © Van Assendelft Fotografie