Vliegbasis Volkel begint weer met nachtvliegen

Mogelijk extra controles op snelheid Oudedijk Odiliapeel

23 september ODILIAPEEL - De gemeente Uden gaat met de politie in overleg om te kijken of er misschien extra gecontroleerd kan worden op hardrijders in de kom van Odiliapeel. Dat zegt wethouder Franko van Lankvelt in reactie op het buurtprotest van afgelopen weekeinde.