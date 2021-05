Vliegbasis Volkel bewaakt weer het luchtruim van de Benelux

Meierij­stad: 34 meldingen van gebruik lachgas in drie maanden tijd

13 mei VEGHEL/SCHIJNDEL - Het gebruik van lachgas is een zeer serieus probleem. Ook in Meierijstad, geeft het gemeentebestuur aan. Alleen al in de periode van februari tot en met 10 mei van dit jaar kreeg de politie 34 meldingen binnen over het gebruik van lachgas in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en de andere dorpen van Meierijstad.