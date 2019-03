Vliegende start van opruimactie met wereldkampioen freerunnen

,,Zal ik maar alvast een salto doen", roept freerunner Bart van der Linden door de microfoon. ,Jaaaaaaaaa", roepen leerlingen van basisschool Bernadette in koor. Hij zet af en springt in een mooie salto achterwaarts van een bankje op het schoolplein. ,,Nu gaan we een challenge doen", zegt hij en hij loopt naar de buitenmuur van het schoolgebouw. Die challenge is het pakken van een plastic flesje en dat met een salto tegen de muur in de prullenbak gooien. Natuurlijk lukt dat hem, en na een paar keer demonstreren is daarmee de opschoondag geopend. Gewapend met vuilniszakken en stevige handschoenen gaan de kinderen in groepen op pad door Veghel heen.