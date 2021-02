Vlijmense vader en zoon mogelijk betrokken bij tweede drugslab in Limburg

DEN BOSCH/NISTELRODE - De Vlijmense vader (52) en zoon (21) E. zijn mogelijk betrokken bij een tweede drugslab in Ittervoort. De mannen zaten al vast op verdenking van ‘voorbereidingshandelingen’ bij het vervaardigen van amfetamine in Nistelrode. Politiemensen troffen in die plaats afgelopen zomer een pillenfabriek aan, in een bedrijfspand op de Grote Heide. Ze vonden onder meer 105 kilo MDMA (xtc) en een tabletteermachine.

Agenten arresteerden vader F. E. op 11 juni 2020, tijdens de inval in Nistelrode. De man vertoefde volgens hen op dat moment in de ruimte, waar de tabletteermachine stond opgesteld. Het OM kwam twee zonen van E. op het spoor na het lezen van zogenoemde berichten op Encro-Chat. Dit Europese communicatiesysteem, populair bij de georganiseerde misdaad, werd gehackt door Nederlandse en Franse politiediensten.

Verband met Ittervoort

De onderschepte ‘encrochats’ zouden vader en zoon nu ook in verband brengen met drugsproducenten in het Limburgse Ittervoort. Advocaat R. Neijndorff relativeerde die verdenking gistermiddag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. Was T. E. bijvoorbeeld wel de man die bij Encro-Chat bekends stond met de naam ‘TumTum’?

‘Modelgevangene’

Neijndorff vroeg de rechtbank of de 21-jarige T. niet naar huis kon. De man had geen strafblad, was volgens zijn bewakers een ‘modelgevangene’ en had een (leer)baan die op hem wachtte. De rechtbank ging hiermee akkoord, omdat het onderzoek al was afgerond. Rechtbankvoorzitter S. Hermans wees de man er wel met klem op dat hij bij een veroordeling mogelijk terug de cel in moest.

Gezin uit elkaar gerukt

Vader E. had al meerdere keren gevraagd om zo’n schorsing. Hij was bezig met de renovatie van zijn huis, op het moment van de inval. Zijn vrouw woonde daardoor in een bouwval, die alleen hij kon opknappen. ,,Ik heb de afgelopen maanden veel na kunnen denken”, zei de man in zijn laatste woord. ,,Ik heb dit nooit gewild. Door mijn toedoen is ons hele gezin uit elkaar gerukt.”

De rechtbank liet ook F. E. vrij, tot de uitspraak in de zaak. Beide mannen moeten zich wekelijks melden bij het politiebureau. De tweede, 25-jarige zoon van E. was al eerder op vrije voeten gesteld.