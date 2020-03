Vloer basisschool De Ieme in Veghel blank met water, brandweer pompt school leeg

Mr Lipstick zorgt voor geboorte­golf in Udense kinderboer­de­rij

12:40 UDEN - In twee dagen tijd zijn er in de kinderboerderij in Uden zeventien geitjes geboren. Dat is te danken aan de bok, Mr Lipstick. “Het geitenbokje Mr. Lipstick heeft oktober vorig jaar zijn taak voortvarend opgepakt. Dat heeft geresulteerd in deze geboortegolf,” aldus de beheerder van de kinderboerderij Silvie Theunissen.