Vluchtelingen vanuit gemeente Maashorst doorgestuurd naar Ter Apel: ‘Sorry, niet de juiste vluchteling’

UDEN - Wat zouden ze hebben gedacht, de 28 vluchtelingen die donderdag in Uden aankwamen? Even mochten ze dromen van een zacht bed en warme douche in de opvanglocatie aan de Leeuweriksweg in Uden. Maar helaas, dat vooruitzicht ging niet door. Sorry, u bent niet de juiste vluchteling? Een enkeltje Ter Apel voor u.

Want dat is de boodschap die de vluchtelingen kregen op donderdagmiddag bij hun aankomst op de opvanglocatie. ,,Het is spijtig voor deze groep maar ze voldoen inderdaad niet aan de voorwaarden die onze gemeente heeft vastgesteld voor registratie en huisvesting in onze gemeente”, legt een woordvoerder van gemeente Maashorst uit.

Oekraïense nationaliteit niet vastgesteld

Waar de vluchtelingen wel vandaan komen weet de medewerker van de gemeente niet te vertellen. ,,Wij krijgen van het Landelijk Coördinatiepunt alleen te horen dat er een bus aankomt. Bij registratie wordt dan gecontroleerd of ze Oekraïens zijn, want voor hun is deze locatie specifiek bestemd. Toen dat bij de gearriveerde groep vluchtelingen niet kon worden vastgesteld, hebben we contact gezocht met het Landelijk Coördinatiepunt. We kregen de opdracht ze door te sturen naar Ter Apel.”

Quote Iedere gemeente heeft die taakstel­ling gekregen om te voldoen aan de opvang van vluchtelin­gen met een andere dan Oekraïense nationali­teit. Ook de gemeente Maashorst bereidt zich daarop voor De woordvoerder namens gemeente Maashorst

Volgens de woordvoerder is dit voor zover bekend nog nooit voorgekomen. Wat er is mis gegaan in de communicatie tussen instanties kan ze niet zeggen. ,,Daar weet ik geen antwoord op. Wij krijgen alleen te horen van het Landelijk Coördinatiepunt dat er een bus aankomt.” Onbekend is ook waar de groep dan wèl vandaan komt.

Maar als er dan ruimte is op de Leeuweriksweg, waarom kunnen deze vluchtelingen niet even landen in Maashorst. Ook asielzoekers en vluchtelingen met andere nationaliteiten moeten een plek krijgen? ,,Dat klopt maar deze locatie is aangewezen voor Oekraïense vluchtelingen. Dat moet het ook beschikbaar zijn wanneer ze hier aankomen.”

Opvang van ‘andere’ vluchtelingen

Is de gemeente Maashorst wel klaar voor die ‘andere’ vluchtelingen als ze er nu al niet eens 28 kunnen opnemen? ,,Iedere gemeente heeft een taakstelling gekregen om te voldoen aan de opvang van vluchtelingen met een andere dan Oekraïense nationaliteit. Daar bereidt ook gemeente Maashorst zich op voor”, aldus de woordvoerder.

Bij het vertrek van deze groep onbekende vluchtelingen was politie uit voorzorg aanwezig maar alles verliep rustig en zonder problemen.