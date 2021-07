Vluchten kan niet meer, ouderen balen van groot onderhoud flats Uden

Asielzoe­kers­cen­trum Overloon sluit definitief na geweld en overlast

8 juli OVERLOON - Het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon gaat volgend jaar mei definitief dicht. Volgens alle politieke partijen in de gemeente Boxmeer is door bedreigingen, geweldsincidenten en andere overlast het draagvlak voor het centrum bij inwoners helemaal verdwenen.