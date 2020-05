Voedselbank Veghel vreest sterke toename van cliënten; pakketten worden nu thuisbezorgd

Janssen verwacht dat het aantal cliënten van de Voedselbank de komende maanden flink gaat toenemen. ,,De vrijwilligers bezorgen nu pakketten bij zo'n 60 gezinnen in de regio Veghel, Uden, Boekel, Heeswijk-Dinther, Nistelrode. We zitten hier een regio met veel werkgelegenheid, dus we mogen nog niet mopperen. Maar ik denk dat als de coronacrisis aanhoudt, het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank flink gaat stijgen. Ik hoop dat ik ongelijk krijg", zegt voorzitter Jan Janssen van Voedselbank Veghel e.o.

Met de hulp van Ons Welzijn en de vele foodbedrijven die de regio rijk is als Sligro, Udea, Jumbo, en de steun van supermarkten Aldi en Albert Heijn, moet het organisatorisch wel lukken, denkt de voorzitter. ,,Tijdens de economische crisis zaten we op een aantal van 120 tot 125 cliënten, het verdubbele van nu. Het is toen ook gelukt. Daarom heb ik er vertrouwen dat we een grotere groep kunnen bedienen. We krijgen nu ook hulp van scholieren en jongeren, dat is heel fijn.”

Veel vrijwilligers zitten noodgedwongen thuis