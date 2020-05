Voedselbos Nistelrode wil van akkerland buren een oerbos maken

Het zonlicht valt door de hoge bomen, vogeltjes kwinkeleren en terwijl de kinderen op de trampoline rondstuiteren is de kat bezig om een klein muisje te vangen. Rick Claassen (44) uit Vorstenbosch ziet het tafereel tevreden aan. Zijn partner Nienke Polders (37) is in het kleine chaletje annex atelier op het terrein druk bezig met een kunstwerk dat naar een museum moet, in de grote yurt-tent logeren vrienden die even de drukte van de stad zijn ontvlucht.