‘Voetbal kijken op terras, gezelliger dan thuis op de bank’

Landerd gaat windmolens en zonnevel­den aanbeste­den

24 juni LANDERD - De kogel is door de kerk, ondanks hevige bezwaren en forse tegenwerpingen, werd het voorstel om in te stemmen met het realiseren van grootschalige wind- en zonneparken, unaniem aangenomen. De volgende stap is de aanbesteding van die parken.