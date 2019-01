Voetbalvereniging Festilent uit Zeeland bezit in recordtijd een prachtig kunstgrasveld

ZEELAND - Sinds begin november van het afgelopen jaar speelt voetbalclub Festilent uit Zeeland op kunstgras. Daarmee is een eind gekomen aan de vele afgelastingen waar Festilent, een vereniging met zo'n 700 leden, al jaren mee kampte. Zaterdag was de officiële ingebruikname.



De Landerdse wethouder Moritz Böhmer opende het sportveld met een welgemikte trap in een minidoel. De wethouder memoreerde dat Festilent vooral kampioen was in het afgelasten van wedstrijden, maar dat dit nu voorbij was. Het kunstgrasveld is in recordtijd gerealiseerd waarbij het rubbergranulaat ook op veiligheid is getest, verzekeren de bestuursleden Jochem Fleuren en Hanno de Hoog.

Grote slagen gemaakt

,,In mei zijn de gesprekken en de voorbereidingen gestart en vanaf november heeft Festilent er al plezier van. Dat is voor een groot deel te danken aan de inzet van Jochem en Hanno," stak Böhmer een pluim op de hoed van beide bestuursleden.

Landerd heeft in de afgelopen tijd een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de sportclubs en daaruit is vast komen te staan dat er, naast het aanleggen van een kunstgrasveld, ook vier natuurvelden aangepakt moeten worden. Die komen successievelijk dit jaar aan de beurt.

,,Het totale kostenplaatje bedraagt 700.000 euro en wordt in zijn geheel door de gemeente betaald," aldus de wethouder. ,,De organisatiekracht van de club heeft grote slagen gemaakt, er is een goede samenwerking met de voetbalvereniging van VCO (Oventje, red.), er is tegenwoordig 'Walking Football' in Zeeland en vrijwilligers hebben het onderhoud overgenomen. Dat leidt weer tot kostenbesparing. Zeeland is ook in de toekomst een krachtige kern van Maashorst."

Met die laatste opmerking nam de wethouder, misschien onbedoeld, alvast een voorschot op de toekomstige herindeling. Na de lovende woorden was het de beurt aan 85 jeugdleden die in groepen een intensieve training kregen van drie professionele trainers van eredivisionist Vitesse uit Arnhem. Hun motto: Werk keihard maar laat plezier centraal staan.